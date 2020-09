Covid-19: Chaves anuncia mais um jogador infetado

Sem revelar a identidade, a mesma fonte explicou que o jogador está assintomático e a cumprir as normas determinadas pela Direção-Geral da Saúde,

O Chaves tem mais um jogador infetado com covid-19, tendo falhado a partida de frente ao Cova da Piedade, anunciou o clube da II Liga , no final do encontro.

Na conferência de imprensa após a vitória por 1-0 diante o Cova da Piedade, para a quarta jornada do segundo escalão, o diretor de imprensa do emblema flaviense, Sérgio Mota, revelou que há mais um caso de covid-19 no plantel, após a ronda de testes realizada antes do jogo.

Sem revelar a identidade, a mesma fonte explicou que o jogador está assintomático e a cumprir as normas determinadas pela Direção-Geral da Saúde, acrescentando que, à exceção deste novo caso de infeção, não há mais nenhum novo elemento da estrutura em confinamento.

Este é o sétimo caso positivo de covid-19 na estrutura do clube flaviense desde o início da pré-temporada, que ainda tem o lateral esquerdo João Reis ausente dos treinos por estar infetado, com os restantes seis, entre jogadores e elementos da equipa técnica, já dados como curados.