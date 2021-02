Cova da Piedade recebe avançado venezuelano oriundo do Arouca

Anthony Blondell havia sido cedido ao emblema arouquense no início da temporada pelos chilenos do Huachipato, atual detentor do passe do futebolista

O avançado venezuelano Anthony Blondell foi, esta segunda-feira, oficializado como reforço do plantel do Cova da Piedade, atual 15.º classificado da II Liga, por cedência do Arouca, do mesmo escalão, anunciaram os dois clubes.

O dianteiro da Venezuela, de 26 anos de idade, disputou 11 jogos pelo Arouca na primeira metade da temporada e marcou quatro golos. A última vez que vestiu a camisola arouquense foi a 10 de janeiro, na visita ao Casa Pia (1-1).

Anthony Blondell chegou a Arouca proveniente dos chilenos do Huachipato, clube que detém o passe do futebolista atacante e que aceitou a sua mudança para a equipa do Cova da Piedade.

O avançado é o segundo reforço anunciado pelo emblema de Almada, depois de contratar Hugo Firmino (ex-DOXA, Chipre), que já se estreou pelos piedenses.