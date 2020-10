Cova da Piedade faltou ao jogo com Estoril: recorde o caso

Clube está a contas com um surto de covid-19.

O Cova da Piedade faltou esta sexta-feira ao jogo em casa do Estoril, para a oitava jornada da II Liga de futebol, devido a um surto de covid-19 que levou ao isolamento profilático do plantel.

A partida estava agendada para as 18:30, mas, à hora marcada, nenhuma das equipas estava no relvado, com os jogadores estorilistas a limitarem-se a aguardar no túnel de acesso ao campo. Do lado da equipa da margem sul nem sinal, uma vez que o clube viu a autoridade de saúde local decretar o isolamento profilático do plantel, na sequência de 18 casos de infeção - dos quais 15 são jogadores - pelo novo coronavírus.

O Cova da Piedade enviou à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) um pedido de ausência justificada ao jogo, segundo uma fonte do clube da II Liga avançou à agência Lusa. Contudo, a diretora de competições da LPFP, Helena Pires, explicou que "o pedido de ausência justificada do Cova da Piedade não tem cabimento regulamentar", acrescentando que o clube não solicitou o adiamento do encontro.

Após 30 minutos de espera, foi possível ouvir o apito do árbitro David Silva a partir do túnel de acesso aos relvados, decidindo pela não realização do encontro.

Com a não comparência no encontro, esta ausência é comunicada pela LPFP ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sendo que o número 3 do artigo 16.º do Regulamento de Competições da LPFP determina que "a falta de comparência não justificada de um clube a jogo oficial de uma competição por pontos determina, nos termos previstos no Regulamento Disciplinar, a atribuição ao clube adversário dos três pontos correspondentes à vitória".