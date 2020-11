Cova da Piedade e Feirense não vão além de um nulo

Formação de Almada somou o quarto jogo sem vencer em todas as provas, mais um do que o conjunto de Santa Maria da Feira

As equipas de Cova da Piedade e Feirense empataram a zero, este sábado, em partida da décima jornada da II Liga, marcada pelo equilíbrio e escassez de oportunidades, que justificam o resultado verificado no Estádio Municipal José Martins Vieira.

A formação almadense registou o terceiro jogo seguido sem vencer no campeonato, enquanto o Feirense somou o segundo encontro consecutivo sem somar os três pontos.

O Feirense dominou a primeira parte, mas, apesar da maior posse de bola, só aos 23 minutos, num livre direto de Fábio Espinho, conseguiram colocar à prova o guarda-redes do Cova da Piedade, Adriano Facchini, que se estreou em partidas do campeonato.

No segundo tempo, o Cova da Piedade, com uma pequena alteração posicional no duplo pivô do meio campo, conseguiu equilibrar a posse de bola e chegar mais perto da baliza para, nos primeiros 15 minutos, fazer seis dos sete remates que conseguiu no encontro.

Depois, com o terreno muito pesado, ambas as equipas caíram de produção, o jogo passou a ser disputado mais no plano físico e só em esporádicos lances de bola parada se aproximava das duas balizas, mas ainda houve tempo para Cele ser expulso nos anfitriões, aos 83 minutos, por acumulação de cartões amarelos.

A divisão de pontos justifica-se, sendo mais saborosa para o Cova da Piedade, que já não pontuava desde a vitória sobre o Leixões (2-0), em 24 de outubro, enquanto o Feirense pode ser ultrapassado no terceiro lugar, no domingo, pela Académica e pelo Arouca.