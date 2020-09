Cova da Piedade e Académica repartem pontos em jogo morno

Redação com Lusa

O Cova da Piedade e a Académica empataram 0-0, numa partida da terceira jornada da II Liga em que o nulo espelha na perfeição a pobreza do futebol apresentado por ambas as equipas.

Entre duas formações que vinham de triunfos na ronda anterior, mas com aspirações diferentes na competição, o ponto conquistado acabou por ser do agrado de ambas as partes, mais para a equipa da casa, o Cova da Piedade, em função do atraso que leva na preparação (começou a treinar há apenas um mês), apesar de até ter sido a equipa mais rematadora.

A Académica quis ter mais bola e conseguiu-o, frente a uma equipa grená apostada em fechar os espaços e a procurar a profundidade para chegar perto da baliza de Mike, estratégia que permitiu aos homens de Toni Pereira serem mais rematadores e perigosos na etapa inicial.

Ainda assim, a produção ofensiva dos grenás limitou-se a dois ameaços de Balogun e a três remates de fora da área, recurso também utilizado pela Académica no seu único disparo de relativo perigo na etapa inicial, dado revelador da dificuldade de ambas as equipas para perfurar as muralhas defensivas contrárias.

A toada manteve-se na segunda metade, mas ainda com menos lances próximos de ambas as grande áreas, num marasmo que dava a ideia de só poder ser desatado num lance de génio ou num erro individual.

A segunda opção caiu sobre o central da casa, Simão Júnior, que perdeu uma bola para Rafael Furtado em zona proibida, aos 81 minutos, mas o guarda-redes da casa, Cléber Santana, resolveu a questão.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade - Académica, 0-0.

Equipas:

- Cova da Piedade: Cléber Santana, João Amorim, Simão Júnior, Bruno Sapo, Kakuba, Yan Victor, Cele (João Patrão, 54), Pepo (Miguel Rosa, 64), Arnold (Wilson Kenidy, 90+1), Balogun (Hugo Machado, 90+2) e João Vieira (Edinho, 65).

(Suplentes: Iúri Miguel, João Patrão, Miguel Rosa, Gonçalo Maria, Wilson Kenidy, Chico Chen, Hugo Machado e Edinho).

Treinador: Toni Pereira.

- Académica: Mika, Mike (João Simões, 37), Zé Castro, Silvério Júnio, Bruno Teles, Ricardo Dias, Guima (Diogo Pereira, 38), Fabinho (Pedro Pinto, 76), Traquina, João Mário e Bouldini (Rafael Furtado, 76).

(Suplentes: Daniel Azevedo, Pedro Pinto, Fábio Viana, Xavi, Diogo Pereira, Zourdine, João Simões, Rafael Vieira e Rafael Furtado).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Silvério Júnio (15), Cele (24), Pedro Pinto (78) e Ricardo Dias (86).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.