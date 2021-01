Cova da Piedade chega a acordo de rescisão com Francisco Varela

Francisco Varela rescindiu com o Cova da Piedade

Redação com Lusa

O Cova da Piedade chegou a um acordo de rescisão com o médio Francisco Varela, disse esta sexta-feira à Lusa uma fonte do clube da II Liga.

Formado no clube da margem sul do Tejo, ao qual chegou com 13 anos, em 2013, Varela foi promovido há um ano dos sub-23 ao plantel principal, pela mão de João Alves, a tempo de alinhar em cinco partidas da II Liga antes da interrupção provocada pela covid-19.

Nesta época, com 20 anos, e apesar da utilização irregular, Francisco Varela participou em nove encontros, o último dos quais no final de novembro, quando os piedenses foram batidos em casa, pelo Benfica B, por 3-2.

O Cova da Piedade ocupa o 15.º lugar da II Liga com 16 pontos conquistados na primeira volta do campeonato, mas tem um jogo ainda em atraso, em casa, frente ao Vilafranquense.