Cova da Piedade adia eleições e prolonga mandatos até maio de 2021

Redação com Lusa

A decisão, motivada pela pandemia de covid-19, foi aprovada com "apenas um voto contra"

As eleições no Cova da Piedade foram adiadas para maio de 2021 e os mandatos dos órgãos sociais prolongados até essa dada, disse esta quinta-feira à Lusa o presidente da mesa de Assembleia-Geral (AG) do clube, Paulo Martins Vieira.

A decisão, motivada pela pandemia de covid-19, foi aprovada com "apenas um voto contra", numa AG que terminou já durante a madrugada e foi realizada em "casa emprestada", no salão de festas da Incrível Almadense, de forma a garantir as condições de distanciamento e segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Na reunião estiveram presentes 37 associados, que aprovaram também o Relatório de Atividades e Contas de 2019, assim como o Plano de Atividades e Orçamento para 2020/21.

A AG dos piedenses estava, inicialmente, agendada para o final de março, data em que deviam ser submetidos a votação os referidos documentos e marcadas as eleições para o mês de maio deste ano, mas foi suspensa após o confinamento imposto pelo estado de emergência que vigorou a partir de 19 de março, devido à pandemia de covid-19.