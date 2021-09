Costinha deixa o comando técnico do Nacional: eis o comunicado

Treinador esteve reunido com a SAD e as partes colocaram um fim à ligação.

O Nacional informou esta segunda-feira que Costinha já não é treinador do clube madeirense. "Na sequência da reunião hoje mantida entre o técnico e Administração da SAD, ficou decidido que Costinha está de saída do comando técnico do CD Nacional", surge escrito no site oficial.

"O CD Nacional agradece ao técnico toda a sua dedicação e profissionalismo, desejando-lhes os maiores sucessos profissionais e pessoais", completa.

O Nacional ocupa neste momento o 12.º lugar provisório na Liga SABSEG, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Esta era a segunda passagem de Costinha pelo clube, que já tinha orientado em 2017/18 e 2018/19.