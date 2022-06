Cornélio e Sena Yang renovam pelo Covilhã

Serranos já tinham anunciado a contratação de Vítor São Bento e de Nuno Rodrigues, assim como a continuidade dos guardiões Igor Araújo e Bruno Bolas, dos defesas Tiago Moreira e Jaime Simões, do médio Gilberto Silva e dos avançados Fabrice Tamba e Kukula

Os médios Diogo Cornélio e Sena Yang renovaram contrato e vão continuar no plantel do Covilhã, anunciou hoje o clube que disputa a Liga SABSEG, em comunicado.

Diogo Cornélio, médio-centro de 20 anos, natural da Covilhã, vai cumprir a segunda época nos serranos, pelos quais alinhou em apenas uma partida oficial em 2021/22, embora tenha jogado também pelos juniores.

Por seu lado, o médio ofensivo japonês Sena Yang, de 23 anos, jogou três encontros pelo Covilhã na última temporada, sob o comando do técnico Leonel Pontes.

A equipa da Covilhã, que conta atualmente com 11 jogadores no grupo de trabalho, já tinha anunciado a contratação do guarda-redes Vítor São Bento (ex-Trofense) e do avançado Nuno Rodrigues (ex-Vilafranquense), assim como a continuidade dos guardiões Igor Araújo e Bruno Bolas, dos defesas Tiago Moreira e Jaime Simões, do médio Gilberto Silva e dos avançados Fabrice Tamba e Kukula.