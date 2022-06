Corinthians volta a emprestar Madson ao Estrela da Amadora

Madson, à esquerda, com a camisola do Estrela da Amadora

O extremo brasileiro vai cumprir mais uma época na Reboleira e deve chegar esta quinta-feira a Lisboa.

Madson vai continuar a vestir a camisola do Estrela da Amadora na próxima temporada. Ao que O JOGO apurou, a SAD tricolor, liderada por Paulo Lopo, chegou a acordo com o Corinthians para a renovação do extremo brasileiro, de 22 anos, que deve chegar esta quinta-feira a Lisboa.

Na época passada, Madson foi um dos jogadores mais influentes dos tricolores. Apontou quatro golos em 29 jogos com a camisola tricolor.