Madson vai jogar no Estrela da Amadora por empréstimo, com opção de compra

O Estrela da Amadora assegurou o empréstimo de Madson, extremo brasileiro de 22 anos que representava o Santa Cruz, cedido pelo Corinthians que, agora, o emprestou aos tricolores, com opção de compra, apurou O JOGO.

Madson pode fazer as três posições do ataque e terá, em Portugal, a primeira experiência fora do Brasil. Afigura-se como mais uma opção para o treinador Rui Santos atacar a Liga SABEG.