Contratação de Odubeko precipitou a saída de Tiago Lenho no Marítimo

Deixa o cargo de diretor desportivo, mas vai colaborar com Pedro Silva, que assume a função.

Esta segunda-feira é o último dia de trabalho de Tiago Lenho enquanto diretor desportivo do Marítimo, como confirmou o vice-presidente Carlos Batista ao nosso jornal. O responsável pelo novo plantel que o Marítimo está a formar vai agora de férias, mas continuará a seguir alguns processos de perto. Tudo indica que Lenho estará de regresso ao Gil Vicente.

Carlos Batista confirmou que, apesar de a ligação terminar, Tiago Lenho continuará a fazer a ponte, neste momento, com Pedro Silva, que na época passada estava na equipa B dos verde-rubros e agora vai assegurar a função.

Quanto ao sucessor de Tiago Lenho, o vice-presidente não avança nenhum nome. "Estamos a analisar o mercado sem pressa".

O JOGO sabe que a saída do diretor desportivo já estava apalavrada, mas não seria já, na fase final de construção do plantel. Para esse cenário, contribuiu a contratação do avançado Odubeko, uma decisão tomada por Rui Fontes sem que tivesse tido a concordância de Tiago Lenho, que assim se demitiu e acelerou a saída do clube.