Contas aprovadas na Académica e presidente fala em negociações para SAD minoritária

Numa assembleia geral muito concorrida, em que a Direção foi visada pelo mau momento desportivo, Pedro Roxo, por motivos de saúde, esteve ausente, mas não deixou de falar aos sócios.

Os sócios da Académica aprovaram esta noite por maioria o relatório e contas da SDUQ e do Organismo Autónomo de Futebol que tiveram um resultado líquido negativo de de 1 milhão de euros e positivo de 350 mil euros, respetivamente. Ficou também a saber-se que o passivo da SDUQ é de 9,3 milhões de euros, enquanto o do OAF é de 4 milhões de euros.

Uma reunião que ficou marcada pela ausência de Pedro Roxo. Por motivos de saúde, o presidente da Direção esteve ausente e fez inclusivamente uma intervenção a partir do hospital através da videochamada, apelando à aprovação das contas. O dirigente aceita as críticas dos sócios sobre o mau rendimento da equipa de futebol, no entanto considera que "muitas são injustas" porque "as ferramentas não são as mesmas" dos adversários, admitindo que o clube tem dificuldade em cumprir as obrigações.

Já depois, através de uma mensagem lida pelo vice-presidente Gustavo Mota, Pedro Roxo anunciou que a Direção "está em fase adiantada de negociações avançadas com um parceiro para entrada de capital na Académica". "A proposta para transformação numa SAD minoritária será apresentada aos sócios até ao final do ano civil", rematou.

Durante a noite, os antigos candidatos à presidência do clube, Nuno Oliveira e Joaquim Reis, lançaram algumas críticas à Direção pela forma como tem gerido a instituição, sendo que o primeiro sugeriu mesmo um referendo para a escolha de um modelo societário.