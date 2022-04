Conselho de Disciplina instaura processo a Henrique Araújo após críticas à arbitragem

Avançado do Benfica B criticou a equipa de arbitragem do jogo frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, que os encarnados perderam por 2-1.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Henrique Araújo, jogador do Benfica B, como consequência das críticas dirigidas à arbitragem do jogo que opôs a formação encarnada ao Rio Ave, dia 17 de abril, em jogo da 30.ª jornada da Liga SABSEG.

"É mais uma semana em que somos penalizados por um erro de arbitragem. Há duas semanas tivemos um golo limpo anulado contra o Mafra, na semana passada temos um penálti claro contra o Estrela da Amadora que não foi assinalado. Esta semana é uma expulsão, uma expulsão de liga portuguesa. Não nos deixaram ganhar. (...) Somos demasiado penalizados por erros que não cometemos. Acredito que um dia vão voltar a respeitar o Benfica", afirmou, na altura, o avançado.

De recordar que o Benfica B acabou por sair derrotado de Vila do Conde, por 2-1.