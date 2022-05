Jogos entre Covilhã e Alverca já têm horários.

Os jogos do play-off de acesso à Liga SABSEG, entre Covilhã - 16.º classificado da II Liga - e Alverca - vencedor do play-off de subida da Liga 3 -, já têm horários, anunciou esta segunda-feira a Liga Portugal.

A primeira partida está agendada para as 17h00 do dia 21 de maio, sábado, no Complexo Desportivo do Alverca. Já a segunda mão está marcada para as 17h00 de 29 de maio, domingo, no Estádio José Santos Pinto.

Ambos os jogos serão transmitidos no Canal 11.