Confrontos entre adeptos e nutricionista do Varzim agredido após jogo com Leixões

Jogador não convocado do Varzim fez um gesto obsceno na direção de alguns adeptos leixonenses

A quinta jornada da Liga SABSEG foi muito quente no final do jogo, esta tarde, entre Leixões e Varzim que terminou empatado (1-1). Valeu a intervenção das forças policiais presentes no Estádio do Mar para evitar confrontos mais graves entre adeptos dos dois clubes.

Com os ânimos exaltados no relvado por parte dos varzinistas, que contestavam o trabalho da equipa de arbitragem, a troca de insultos entre adeptos poderia ter acabado muito mal, principalmente quando um jogador não convocado dos alvi-negros fez um gesto obsceno na direção de alguns leixonenses que decidiram invadir a zona dos camarotes.

No meio do caos que se gerou, segundo OJOGO apurou, Nuno Rafael, nutricionista do Varzim, acabou agredido e teve que receber assistência médica.