Confirmado o regresso de Mattheus: médio ex-Sporting assina pelo Mafra

Mattheus Oliveira, reforço do Mafra

Médio apresentado pelo Mafra, semifinalista da Taça de Portugal

Está confirmado o regresso de Mattheus Oliveira ao futebol português. O médio, ex-Sporting, assinou pelo Mafra até ao final da próxima época.

O médio brasileiro, 27 anos, estava sem clube desde que em agosto de 2021 rescindiu com o Sporting.

O filho de Bebeto, ex-glória do futebol canarinho, foi contratado pelos leões ao Estoril, em 2017, mas nunca se conseguiu afirmar em Alvalae. Emprestado duas vezes ao V. Guimarães e ao Coritiba (Brasil), último clube que representou, Mattheus Oliveira muda-se, agora, para o Mafra, que já anunciara as entradas de Patrick Vieira e Guévin Tormin e que está prestes a fechar o empréstimo de Francis Cann junto do Vizela.

O Mafra tem como investidor Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid e internacional brasileiro.