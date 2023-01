Confirmado: Kazuyoshi Miura, jogador de 55 anos, chega ao futebol português

Fotografia: Reprodução/Twitter do Yokohama FC

Avançado japonês faz sexta-feira os exames médicos na Oliveirense.

Kazuyoshi Miura, de 55 anos, vai reforçar a Oliveirense, da II Liga portuguesa, pelo menos até ao final da temporada, emprestado pelos japoneses do Yokohama FC, detido pelo grupo Onodera, que tem 52,5 por cento da SAD do emblema de Oliveira de Azeméis. O avançado nipónico faz sexta-feira exames médicos e formalizará a ligação no sábado.

Kazu, como é conhecido, escolheu a camisola número 11, onde terá inscrito o mesmo nome de um novo companheiro de equipa - Christian Kendji Wagatsuma Ferreira, lateral-esquerdo brasileiro cuja alcunha é Kazu, é o 88.

No Japão falam de um contrato válido até ao final da época, mas O JOGO sabe que ligação com o dianteiro japonês poderá ter uma maior duração.

A disputar a 38.ª temporada como profissional, Kazu terá em Portugal o quinto país, depois de Itália, Brasil, Croácia e Austrália, na carreira.