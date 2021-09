"Reboleira? Os nossos investidores estão prontos, já fizeram uma proposta real"

SAD tricolor, que ofereceu dois milhões de euros para adquirir o estádio, quer com isso colocar um ponto final a um longo processo de insolvência

André Geraldes, líder do Estrela da Amadora, afirmou estar ainda a aguardar pela aceitação de uma proposta da SAD para a compra do Estádio José Gomes, onde a equipa tricolor atua como visitada, e colocar fim a um processo de 12 anos.

"Existe a intenção de chegar a um acordo para a compra do estádio por parte da nossa SAD. Os nossos investidores estão prontos, já fizeram uma proposta real, a única proposta oficial que cumpria todos os pressupostos legais", disse o dirigente, esta sexta-feira, em entrevista divulgada no Facebook tricolor.

André Geraldes revelou que, caso não seja aceite a oferta cifrada em dois milhões de euros pelo recinto desportivo, haverá outras possíveis soluções - "existe um plano B e C" - e garantiu que a SAD e o clube manter-se-ão unidos no futuro.

"Não haverá uma separação entre SAD e clube. O Estrela da Amadora poderá não jogar no José Gomes, mas se tiver de ir embora, vai todo junto. Não queremos colocar essa hipótese e acreditamos que vai haver boa-fé", referiu o líder tricolor.

Em 15 de abril de 2021, a SAD do Estrela da Amadora apresentou a Jorge Calvete, gestor da insolvência do antigo clube, uma proposta de dois milhões para ficar na posse do Estádio José Gomes, sendo a única feita no leilão então realizado.

A administração tricolor discutiu-a, poucos dias depois, com a comissão de credores, mas não terá recebido o aval necessário para se proceder à aquisição formal do atualmente renovado recinto desportivo.

Dada a acumulação de dívidas superiores a 36 milhões de euros, o Estrela da Amadora foi declarado insolvente em 2011, na sequência do chumbo dos mais de 200 credores, entre os quais o Estado português, dado ao plano de recuperação do histórico clube.