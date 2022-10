Complexo Desportivo do Feirense passa a ter o nome do presidente do clube

Na Assembleia Geral de segunda-feira foi aprovado por cerca de 300 sócios que o Complexo Desportivo do Feirense passe a ter o nome do presidente do clube, algo que dá "alguma satisfação" a Rodrigo Nunes.

O Feirense realizou uma Assembleia Geral na segunda-feira, onde foi aprovado o novo naming do Complexo Desportivo, que passa a ter o nome do presidente do clube, Rodrigo Nunes.

"Esta é uma obra importante para a cidade, para o Feirense e todos os jovens atletas, que lá praticam o seu desporto favorito [cerca de 1170]. Para mim, chamar Rodrigo ou outro nome qualquer não é muito importante, mas os sócios assim o decidiram e isso dá-me alguma satisfação", revelou Rodrigo Nunes a O JOGO.

A Assembleia Geral contou com a presença de cerca de 300 sócios, uma das maiores afluências dos últimos anos e houve apenas quatro abstenções.