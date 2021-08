Jorge Costa fez a antevisão ao jogo de estreia na Liga SABSEG, frente ao Leixões (terça-feira, 18h00), em Matosinhos.

Para o primeiro encontro do campeonato, frente ao Leixões em Matosinhos, Jorge Costa, treinador do Farense, apenas não vai poder contar com o extremo Madi Queta, que se encontra lesionado.

Neste primeiro encontro, o técnico dos algarvios, espera que a sua equipa seja a mesma "que tem entrado em campo nos últimos jogos. Uma equipa com vontade de ganhar, organizada, com intensidade, a saber jogar e sempre à procura do resultado. Queremos entrar com o pé direito no campeonato e temos trabalho muito para isso. Começar com uma vitória é essencial para ir de encontro aos nossos objetivos".

O técnico do Farense, no entanto, não espera facilidades, já que pela frente vai encontrar um adversário que "não irá facilitar em nada e que irá também procurar o resultado", com um "treinador experiente e que conhece bem a divisão, com uma base de jogadores que transitaram do ano passado e reforçado com alguns jogadores experientes".

"Espero um jogo com um grau de dificuldade elevado num campo difícil, mas vamos entrar concentrados e fazer de tudo dentro de campo, para trazermos os três pontos para Faro", disse ainda.