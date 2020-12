Com estádio interdito, Feirense vai defrontar o Leixões em Coimbra

Equipa do Feirense não vai poder competir no Estádio Marcolino Castro nas 13.ª e 14.ª jornadas da II Liga

SAD do clube de Santa Maria da Feira foi punida pelo Conselho de Disciplina da FPF por ligação indevida do presidente Kunle Soname a casa de apostas. Receção ao Vizela em local a designar

O Feirense vai defrontar o Leixões, em jogo relativo à 13.ª jornada da II Liga e agendado para o próximo dia 30 de dezembro (quarta-feira), no Estádio Cidade de Coimbra, anunciou a Liga de Clubes, esta terça-feira.

"A Direção Executiva [da Liga] deliberou, nos termos regulamentares, que o jogo n.º 21302 entre o CD Feirense e o Leixões SC, a contar para a 13.ª.' jornada da Liga PortugaI SABSEG, se realizará em Coimbra, no Estádio Cidade de Coimbra, no próximo dia 30 de dezembro de 2020, pelas 20:00 horas", pode ler-se no documento do organismo.

A deliberação do organismo foi feita com base no castigo da secção profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicado, a 19 de novembro, à SAD fogaceira por esta ter omitido a ligação do presidente Kunle Soname a uma casa de apostas desportivas online.

A administração do clube de Santa Maria da Feira, que não apresentou recurso da decisão de punição imposta pelo CD da FPF, violou, assim, o regulamento disciplinar das competições e a lei n.º10/2013 do ordenamento jurídico das sociedades desportivas.

A Liga de Clubes comprometeu-se, ainda, a divulgar "oportunamente" qual o estádio que vai acolher a receção do Feirense ao Vizela, relativa à 14.ª jornada da II Liga, já que o castigo do CD da FPF estipulou a interdição do Estádio Marcolino de Castro por dois jogos.