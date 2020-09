Com a equipa técnica em isolamento, capitão é o "treinador" do Chaves

Os transmontanos têm três jogadores e dois elementos da equipa técnica infetados

O plantel do Chaves continua a preparar o jogo de sexta-feira com o Varzim sob o comando do capitão Luís Rocha, coadjuvado por Nuno Dias no treino dos guarda-redes, já que a equipa técnica chefiada por Carlos Pinto continua em isolamento, embora ele e dois dos seus adjuntos sejam amanhã de novo testados à covid-19.

Se tudo correr dentro da normalidade, receberão sexta-feira, o mais tardar, a uz verde para poderem estar no banco no jogo com o Varzim.

Os transmontanos têm três jogadores e dois elementos da equipa técnica infetados e como tal indisponíveis para esse jogo.