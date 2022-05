"Com a Académica marquei um golo que dediquei ao meu pai"

Belkheir foi uma das figuras do Vilafranquense ao apontar sete golos na Liga SABSEG.

O avançado Belkheir tem dupla nacionalidade - argelina e francesa -, mas, curiosamente, começou a evidenciar-se em Itália, onde passou pela formação do Inter, Brescia e Torino. O emblema de Turim marcou-o de forma especial devido "ao amor dos adeptos", no entanto, a adaptação por terras transalpinas não foi fácil por causa "da língua".

Em 2019/20, Belkheir mudou-se de malas e bagagens para Portugal para representar a Sanjoanense, seguiu-se o Leixões e, mais recentemente, o Vilafranquense. "Decidi vir para aqui porque achei que era uma boa oportunidade para jogar e mostrar o meu valor", disse o avançado, de 23 anos, a O JOGO, contando que a adaptação a uma nova cidade "foi fácil". "Estou habituado a viver em grandes cidades. Tinha interesse em viver perto de Lisboa, então isso também ajudou. Os meus colegas de equipa também foram importantes nesta mudança", enalteceu.

Na temporada 2021/22, o emblema de Vila Franca de Xira tinha um objetivo, a permanência na Liga SABSEG, meta atingida com sucesso e que contou com a inspiração do dianteiro, autor de sete golos no campeonato, cotando-se, aliás, como segundo melhor marcador do plantel, atrás de Nenê. De todos os golos, houve um especial. "No jogo contra a Académica, entrei ao intervalo e marquei um golo que dediquei, com muito carinho, ao meu pai. Ele estava a passar um mau momento de saúde. Foi, sem dúvida alguma, um momento comovente", partilhou Belkheir.

Apesar de ter dupla nacionalidade, na hora de escolher a seleção a representar, o avançado não teve dúvidas: "Escolhi a seleção da Argélia porque é um orgulho representar as suas cores. A estreia foi um grande momento. Na altura estava a representar o Inter, e houve uma convocatória em que não me deixaram juntar ao grupo da seleção devido a uma incompatibilidade relacionada com as datas. Mas, mais tarde, autorizaram-me e foi um sentimento especial. Fiz um golo e dei uma alegria a toda a minha família", contou, sem esconder que o argelino Riyad Mahrez, do Manchester City, é a "maior referência" que tem.