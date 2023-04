Clóvis eleito o melhor avançado da Liga SABSEG pela quinta vez

Só em setembro é que o jogador do Académico de Viseu não foi distinguido como o melhor dianteiro do segundo escalão do futebol português

André Clóvis continua a brilhar na Liga SABSEG. O jogador do Académico de Viseu, melhor marcador destacado da competição, foi eleito o melhor avançado do mês pela quinta vez em 2022/2023.

Os treinadores do segundo escalão do futebol português escolheram Clóvis como o melhor dianteiro de março. Com 28,89% dos votos, o pupilo de Jorge Costa superou os 20% do segundo classificado, Nené, do Vilafranquense, e os 10,37% do terceiro classificado, Kodisang, do Moreirense.

No referido mês, Clóvis fez dois golos em três partidas da Liga SABSEG, ajudando o Académico de Viseu a conquistar quatro pontos no mesmo período.

