Clóvis arrasa concorrência, Arcanjo também se destaca: a equipa do ano da II Liga

Brasileiro eleito, na habitual iniciativa de O JOGO, melhor avançado e melhor jogador. Os 18 treinadores da II Liga escolheram os melhores do campeonato, com o ponta-de-lança do Académico de Viseu a destacar-se. Telmo Arcanjo, do Tondela, foi o médio mais votado e eleito a jovem promessa.

Sem margem para dúvidas, André Clóvis é a grande figura da Liga SABSEG, escolhido pelos treinadores como melhor avançado e melhor jogador da prova. Os 13 golos marcados em 14 jogos do campeonato foram decisivos para os 15 votos que recolheu enquanto avançado de excelência. Atrás dele, com apenas um voto, surgem Paulinho, Jardel e André Luís.

Relativamente à eleição para melhor da prova, "Dré", como é chamado por dona Nilza, a mãe, reuniu a preferência de oito dos 18 treinadores. Aos 25 anos, o irmão gémeo de Anderson Oliveira, dianteiro do V. Guimarães, está a viver a melhor temporada da carreira.

O outro nome mais mencionado pelos técnicos foi Telmo Arcanjo, do Tondela, que além de constar no meio-campo do onze mais votado (oito preferências) também foi considerado a jovem promessa do campeonato. Apesar de ter somado o mesmo número de votos de Cher Ndour (4) o fator de desempate foi o maior número de golos marcados pelo jogador dos beirões (cinco, contra três do médio do Benfica B).

No onze do ano há uma clara variedade de escolhas, com destaque para três clubes que "bisam": Moreirense, Benfica B e Tondela. O líder da II Liga tem na equipa ideal o lateral-esquerdo Frimpong (sete votos) e o extremo-direito Kodisang (16) - o segundo mais votado para melhor jogador. Já o Benfica B conta com o guardião Samuel Soares (5), que superou Beunardeau (Leixões) e Domen Gril (Ac. Viseu) por um voto, e o médio Cher Ndour (7). Por fim, o Tondela está representado pelo médio Telmo Arcanjo e pelo lateral-direito Bebeto (5) - o defesa recebeu também um voto como médio, posição em que já jogou pelos beirões dada a sua polivalência e a necessidade de adaptações face ao plantel reduzido.

De resto, o onze fica completo com jogadores de mais cinco equipas: os centrais João Marcelo (FC Porto B) e Sidney (Feirense), o médio Ben Traoré (Leixões), o extremo Marco Matias (Farense) e o ponta-de-lança André Clóvis. Resta referir que dos jogadores eleitos na época passada, nenhum consta no onze deste ano.

Jovem Promessa

No Tondela desde o último ano de formação, Telmo Arcanjo foi escolhido por quatro treinadores como jovem promessa. A temporada atípica do Tondela, com um plantel curto por não poder contratar jogadores, faz com que as individualidades sobressaiam. E é isso que tem acontecido com o médio de 21 anos, que até ao momento soma cinco golos marcados na Liga SABSEG em 11 jogos disputados.

CURIOSIDADES

Três clubes fora das escolhas

Nos onzes escolhidos pelos treinadores da Liga SABSEG, há três clubes que ficaram de fora: Torreense, B SAD e Covilhã. Tirando o emblema de Torres Vedras, que está um lugar acima da linha de água, os outros dois estão em zona de descida. Esse dado pode ter sido decisivo nas escolhas, uma vez que os clubes nos lugares cimeiros da prova reuniram mais votos.

Sérgio Vieira exclui líder

O Moreirense, líder isolado da Liga SABSEG, entrou nas opções de quase todos os treinadores, à exceção de Sérgio Vieira. O técnico do Estrela da Amadora não escolheu qualquer jogador dos cónegos e, curiosamente, teve uma grande diversidade de clubes escolhidos: Benfica B, Vilafranquense, Mafra (dois), FC Porto B (dois), Trofense, Leixões, Tondela, Penafiel e Académico de Viseu.

Minutos servem de critério

Tirando no jogador revelação, onde critério foram os golos, no centro da defesa e no meio-campo foi necessário verificar quem tinha mais minutos para desempatar. Na defesa, Hugo Gomes e Sidney obtiveram quatro votos, mas foi o jogador do Feirense a levar a melhor por ter mais minutos. Igual no meio-campo, com Ben Traoré a ultrapassar Gonçalo Franco.

O curioso caso Kodisang

Indiscutivelmente eleito para o onze, o extremo Kodisang (Moreirense) é um dos casos mais curiosos das votações individuais: cinco treinadores acham-no o melhor do ano e dois a revelação. Ora, se os cinco votos tivessem sido transferidos para o lado da revelação, Kodisang (23 anos) venceria por larga vantagem e, se fosse ao contrário, só perderia para Clóvis por um.