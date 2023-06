Cláudio Winck despede-se do Marítimo: "Estará para sempre no meu coração"

Lateral direito brasileiro está em final de contrato com os madeirenses, que desceram à II Liga.

Cláudio Winck recorreu esta terça-feira às redes sociais para se despedir do Marítimo, com quem termina contrato no final do mês.

Após não ter conseguido evitar a despromoção dos madeirenses à II Liga, o lateral direito brasileiro, de 29 anos, confirmou a despedida, ao fim de três épocas em que marcou 11 golos em 103 jogos pelo clube.

"Chegou a hora de me despedir desse clube que estará para sempre no meu coração. Foram três temporadas, golos, assistências e mais de 100 jogos vestindo essa camisa com muita honra e me entregando ao máximo em cada partida. Agradeço a todos os que estiveram ao meu lado e me ajudaram a crescer como jogador e pessoa: companheiros, profissionais do clube, diretoria e, principalmente, a torcida. Seguirei acompanhando e torcendo pelo sucesso da instituição. Obrigado por tudo", escreveu no Instagram.

Para além da passagem pelo Marítimo, Winck cumpriu a maior parte da carreira no Brasil, passando pelo Internacional, Hellas Verona (Itália), Chapecoense, Sport e Vasco, tendo agora o futuro em aberto.