Claque do Varzim protesta contra a SAD: "É esta a alma que une?"

Clube ocupa o último lugar da Liga SABSEG.

Num protesto contra a possibilidade de criação de uma SAD, o movimento "Os de 1915", claque que tem apoiado a equipa em todos os jogos, apesar do mau momento, deixou alguns recados com frases em tarjas à frente do estádio.

"Bancadas+academia+formação=0. É esta a alma que une?", questionaram os ultras, criticando diretamente Edgar Pinho, presidente da Direção do clube poveiro.

O Varzim atravessa uma crise de resultados esta temporada e ocupa o último lugar da Liga SABSEG, com sete pontos em 15 jogos.