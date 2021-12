"O Natal tem de ser todos os dias" foi a mensagem exibida pela claque do Estrela da Amadora esta segunda-feira, no intervalo da receção ao Chaves (0-2 no fim da primeira parte). Com a mensagem surgiu também uma "chuva" de peluches, que os adeptos atiraram para o relvado para posteriormente serem entregues a crianças e famílias mais carenciadas da zona da Amadora. Veja o momento, abaixo: