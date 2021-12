Cinco golos, duas expulsões e vitória do Nacional na receção ao Estrela da Amadora

O Nacional venceu este sábado o Estrela da Amadora por 4-1, em jogo da 13.ª jornada da Liga SABSEG, que ficou também marcado por duas expulsões, uma para cada lado.

No Estádio da Madeira, no Funchal, numa partida para a qual as duas equipas partiam unidas pontualmente na classificação, ambas com 16 pontos, o Nacional foi claramente superior ao longo da etapa inicial.

Logo aos três minutos, após um centro de João Camacho, o perigo rondou a baliza à guarda de Gonçalo Tabuaço. O Nacional pressionava e, aos 10 minutos, inaugurou o marcador, pelo internacional hondurenho Bryan Róchez, que averbou o sexto golo da competição.

Dois minutos volvidos, o Nacional esteve muito perto de ampliar a vantagem, após a marcação de um canto, com muita confusão na pequena área, mas com a defesa do Estrela da Amadora a afastar o perigo.

O Nacional era o conjunto mais dinâmico e incisivo e, aos 32 minutos, João Camacho corporizou esse ascendente, com uma boa iniciativa individual, finalizando sem hipóteses para Gonçalo Tabuaço.

Contudo, perto do intervalo, João Camacho foi expulso com cartão vermelho direto, ao cortar uma clara situação de perigo, após derrubar Miguel Rosa.

No regresso dos balneários, Ricardo Chéu trocou o médio Chapi pelo avançado Fabrício e o jogo mudou claramente de feição. O Estrela da Amadora passou a assumir o jogo, com o Nacional a procurar explorar a velocidade dos seus mais adiantados.

Os visitantes rapidamente reduziram, aos 56 minutos, com um golo oportuno de Paulinho, mas, aos 60 minutos, Matheus Dantas viu o segundo cartão amarelo e foi expulso e, dois minutos volvidos, Marco Matias, com um grande golo, voltou a oferecer uma margem confortável aos madeirenses.

Aos 76 minutos, Dudu sentenciou a partida, estreando-se a marcar pelo Nacional esta temporada.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Estrela da Amadora, 4-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Bryan Róchez, 10 minutos.

2-0, João Camacho, 32.

2-1, Paulinho, 56.

3-1, Marco Matias, 62.

4-1, Dudu, 76.

Equipas:

- Nacional: António Filipe, Rúben Freitas, Rui Correia, Júlio César, Witi (André Sousa, 67), Danilovic, Francisco Ramos (Alhassan, 78), Vítor Gonçalves (Jota, 88), João Camacho, Marco Matias (Mabrouk Rouai, 78) e Bryan Róchez (Dudu, 67).

(Suplentes: Vagner, Rafael Vieira, Alhassan, Suliman, Mabrouk Rouai, André Sousa, Jota, Bosic e Dudu).

Treinador: Rui Borges.

Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Anthony Correia, Matheus Dantas, Tiago Melo, Mamadou Traoré (Aloísio Sousa, 64), Chapi (Fabrício, 46), Diogo Pinto (Leandro Tipote, 78), Sérgio Conceição, Madson Monteiro (Bruno Fernandes, 64), Miguel Rosa e Paulinho (Reko, 78).

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Reko, Fabrício, Aloísio Souza, Bruno Gonçalves, Miranda e Leandro Tipote).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Acção disciplinar: Cartão amarelo para Mamadou Traoré (5), João Camacho (20), Matheus Dantas (22 e 60), Witi (25), Miguel Rosa (36) e Dudu (90+1). Cartão vermelho direto para João Camacho (45). Cartão vermelho por acumulação de amarelos a Matheus Dantas (60).

Assistência: 389 espectadores.