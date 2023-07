Cícero reforça o Tondela: "Sou um médio de muita mobilidade"

Jogador brasileiro representava o Torreense.

O médio Cícero assinou pelo Tondela até ao final de junho de 2025, anunciou este sábado o clube que regressa na segunda-feira aos trabalhos de preparação para a próxima época da II Liga.

"Cícero é o mais recente reforço do CD Tondela. O médio brasileiro, proveniente do SCU Torreense, assinou um contrato válido até ao final de junho de 2025", escreve a SAD auriverde.

Na nota de imprensa, o Tondela destaca ainda a "vasta experiência e títulos conquistados" pelo jogador de 26 anos, que já passou também em Portugal pelo Cova da Piedade e Estoril.

"Gosto de ter a bola, sou um médio de muita mobilidade que gosta de ajudar a equipa no momento ofensivo e defensivo. [...] As indicações que me deram é que é um clube muito organizado, de gente boa e venho com muita ambição de ajudar", afirmou o médio ao clube.

Cícero Alves junta-se aos também médios João Costinha, André Ceitil e Hélder Tavares e ainda ao guarda-redes Iuri Miguel, que também assinaram pelo Tondela para a próxima época.

Na equipa liderada pelo treinador Tozé Marreco estão também os defesas Bebeto e Ricardo Alves, o capitão, que também prolongaram os respetivos contratos com o clube.

A equipa tem agendado para "segunda-feira (03 de julho) o arranque dos trabalhos de pré-época, trabalhos esses que começam com a realização dos habituais exames médicos" numa unidade hospitalar em Viseu, indicou o Tondela.