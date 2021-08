Christian estava sem clube e assinou pela Académica.

Christian é reforço do meio-campo da Académica. O brasileiro, de 32 anos, era um jogador livre depois de na época passada ter representado o Casa Pia, ao serviço do qual disputou 32 partidas.

Em Portugal, o centrocampista jogou também no Nacional, no Paços de Ferreira e no Feirense, sendo, por isso, um jogador com muita experiência nos campeonatos portugueses.