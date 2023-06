Chima Akas com a camisola do Belenenses

Defesa nigeriano segue com o clube para a II Liga.

Chima Akas vai ficar mais um ano no Belenenses e segue com o clube para a II Liga. A formação do Restelo anunciou a renovação por uma época do defesa internacional nigeriano, 29 anos, que pode atuar como central ou lateral-esquerdo.

O jogador chegou em janeiro a Belém, proveniente da B SAD, e efetuou dez jogos na equipa comandada por Bruno Dias.