Chicote volta a estalar na II Liga: Quim Machado sai do Vilafranquense

Treinador sai ao fim de sete jogos na II Liga, deixando o Vilafranquense no penúltimo lugar da II Liga

Quim Machado já não é o treinador do Vilafranquense. O técnico, de 54 anos, deixa os ribatejanos ao fim de sete jogos na II Liga, nos quais obteve uma vitória, três empates e três derrotas.

Quim Machado tinha chegado ao Ribatejo no início desta temporada e abandona o emblema de Vila Franca de Xira no penúltimo lugar da classificação, com seis pontos, mas em igualdade com Leixões, Ac. Viseu, e Benfica B, apenas mais um ponto do que o Varzim, que é último. O treinador sai na sequência do empate caseiro de sábado (2-2) com o Casa Pia.

Esta é a quinta chicotada no segundo escalão do futebol português, juntando-se às saídas de Daúto Faquirá no Covilhã, que foi substituído por Nuno Capucho, Sérgio Boris no Académico de Viseu, entrou Pedro Duarte para o seu lugar, Tiago Fernandes no Leixões, rendido interinamente por João Eusébio, e Paulo Alves no Varzim, assumiu Miguel Leal o comando dos poveiros.