Chicotada na Liga SABSEG: treinador do Trofense de saída

Rui Duarte está de saída do comando técnico do Trofense

Rui Duarte está de saída do comando técnico do Trofense, apurou O JOGO. O treinador, 43 anos, está a acordar os termos da rescisão com a SAD liderada por João Tomás e abandona o cargo na sequência da derrota, por 2-0, com o Farense, ele que tinha vencido o Campeonato de Portugal na temporada passada e devolvido o emblema da Trofa ao futebol profissional.

Rui Duarte soma duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 11 jornadas da Liga SABSEG, deixando o Trofense no 14.º lugar, com apenas mais um ponto do que o 16.º, lugar de play-off, e com quatro pontos de vantagem para o Varzim, primeira equipa abaixo da linha de água. Na Taça de Portugal, os nortenhos foram eliminados, no prolongamento, pelo Benfica.