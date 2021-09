Chegou em cima do fecho do mercado mas já deixou marca na Liga SABSEG

Nussbaumer, ponta de lança austríaco do Académico de Viseu, bisou diante do Leixões (4-1) e promete fazer esquecer o antigo goleador dos viseenses: o australiano Carter (15 golos em duas épocas).

Ao segundo jogo com a camisola do Académico de Viseu, Daniel Nussbaumer foi decisivo para a equipa de Zé Gomes golear o Leixões (4-1) e regressar às vitórias, que fugiam desde a primeira jornada, quando os viseenses derrotaram o Casa Pia (2-1).

O ponta de lança austríaco, 21 anos, contratado no último dia do fecho do mercado, proveniente do Altach, bisou no estádio do Mar, revelando bons argumentos na finalização ao marcar de cabeça e com o pé esquerdo. Além da forte presença na grande área, fruto da sua elevada estatura (1,88m), Nussbaumer também mostrou capacidade para tabelar com os companheiros e participar nas jogadas de envolvimento ofensivo.

Após ter utilizado Ayongo como ponta de lança, nos primeiros cinco jogos da época, Zé Gomes parece ter encontrado o homem certo para a frente de ataque, desviando o ganês para uma delas alas, sendo que o austríaco promete fazer esquecer o australiano Carter, que nas últimas duas épocas foi o goleador dos viseenses: 15 golos.