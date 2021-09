Chega do Corinthians para reforçar o Estrela da Amadora

Madson é reforço do Estrela da Amadora

Redação com Lusa

O extremo brasileiro Madson chegou ao Estrela da Amadora por empréstimo da equipa canarinha do Corinthians no último dia do mercado de transferências, tendo sido esta quarta-feira oficializado pelo clube da II Liga.

Madson, de 22 anos, viverá a primeira experiência fora do Brasil, onde atuou na época passada no Santa Cruz, efetuando 25 partidas sem qualquer golo, naquela que foi a terceira cedência do Corinthians, depois de outras passagens por Oeste e Fortaleza.

O avançado iniciou a carreira sénior ao serviço do Joinville, tendo passado também por Coimbra-MG e Atlético Goianiense antes de rumar ao Corinthians, onde apenas realizou três encontros pela equipa principal, a que se acrescem 31 jogos nos sub-20.

Numa "revolução" no plantel que garantiu o regresso aos campeonatos profissionais, os amadorenses reforçaram-se, nesta "janela" de transferências, com os guarda-redes Nuno Hidalgo, Vítor São Bento e Gonçalo Tabuaço, os defesas Tiago Melo, Mamadou Traoré, Anthony Correia, Matheus Dantas, Gonçalo Maria e Mamadu Candé.

Nas posições mais avançadas do terreno de jogo, o conjunto "tricolor" contratou os médios Aloísio Souza, Reko Silva e Diogo Pinto, concluindo com os dianteiros Diogo Salomão, Bruno Fernandes, Miguel Rosa, Paulinho, Fabrício Simões e Edrisa Lubega.

Da época transata, mantiveram-se apenas os defesas Sérgio Conceição, Edu Duarte e André Duarte, os centrocampistas Miranda, Latón, Horácio Jau, Chapi Romano e Xavi Fernandes e o avançado Leandro Tipote, para além do treinador Rui Santos.