Chega do Brasil para reforçar o Arouca e fica com cláusula de três milhões de euros

Mais um reforço brasileiro no Arouca.

O defesa Brunão é reforço do Arouca para os próximos três anos, proveniente dos brasileiros do Vila Nova, com uma cláusula de rescisão de três milhões de euros, anunciou este domingo o clube recém-promovido à II Liga de futebol.

"O defesa central brasileiro Brunão é reforço do Arouca proveniente do Vila Nova, [da Série C do Brasil]. Aos 23 anos, o defesa central tem já uma vasta experiência no futebol brasileiro, contando no seu palmarés com a conquista do Brasileirão Série C. Bem-Vindo Brunão", informou o clube, nas redes sociais.

O contrato do central brasileiro integra uma cláusula de rescisão fixada nos três milhões de euros, tal como o do guarda-redes Fernando Castro, apresentado como reforço no sábado.

A Federação Portuguesa de Futebol indicou Vizela e Arouca, os dois clubes com mais pontos no Campeonato de Portugal, para a subida à II Liga, na sequência da conclusão antecipada da competição, em 08 de abril, devido à pandemia da covid-19.

Nessa altura, após 25 jornadas, o Vizela liderava a Série A, com 60 pontos, e o Arouca era o primeiro da Série B, com 58.