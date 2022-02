Chaves vence Varzim e aproxima-se dos lugares de subida na Liga SABSEG

Triunfo por 1-0 em jogo da ronda 18.

O Chaves venceu esta quarta-feira por 1-0 o Varzim, em jogo em atraso da Liga SABSEG, graças a um golo de Wellington, e aproximou-se ainda mais dos lugares de subida.

O avançado brasileiro Wellington, que fez o segundo golo consecutivo e o sexto da época, carimbou a vitória dos flavienses no encontro em atraso da 18.ª jornada.

Os transmontanos somam agora 33 pontos, com menos um jogo e menos seis pontos do que o Casa Pia e Benfica B, que partilham o topo do segundo escalão em igualdade pontual. Já a equipa da Póvoa de Varzim mantém-se com 12 pontos e em lugares de descida.

Com confiança devido aos recentes resultados, agora com seis vitórias em sete jogos, os transmontanos mandaram no encontro, "empurrando" os poveiros para o seu reduto defensivo.

Mas o Varzim não procurou apenas defender e as transições rápidas permitiram até a primeira situação, com Heliardo a ganhar espaço na área e a rematar para intervenção atenta de Paulo Vítor, aos 27 minutos.

O lance despertou a equipa da casa, que transformou o domínio em oportunidades, aos 29 e 38 minutos, com Nuno Campos a servir duas vezes João Mendes, mas o criativo definiu mal nas situações.

A formação às ordens de Vítor Campelos entrou com mais objetividade na segunda parte e não demorou a marcar, logo aos 50 minutos, graças a um bom trabalho individual de Wellington, à entrada da área.

O segundo tempo teve ainda menos situações de golo, com o Desportivo de Chaves a defender o resultado com o avançar dos minutos, mas também sem aproveitar as saídas rápidas para o ataque.

Os poveiros, apesar das mudanças operadas pelo técnico Pedro Miguel, mantiveram-se sem conseguir criar perigo e evitar a derrota.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Chaves - Varzim, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Wellington, 50 minutos.

Equipas:

- Chaves: Paulo Vítor, Nuno Campos (João Correia, 63), Alexsandro, Luís Rocha, Bruno Langa, Obiora, Guima (Kevin Pina, 63), João Mendes (Paulinho, 87), Wellington, Batxi (Juninho, 80) e Platiny (Patrick, 63).

(Suplentes: Samu, Rúben Pereira, Kevin Pina, Paulinho, Patrick, Juninho, Adriano Castanheira, Queirós e João Correia).

Treinador: Vítor Campelos.

- Varzim: Ricardo, Zé Carlos (Nuno Valente, 79), Cássio, Leandro, Rego, João Reis, André Leão (Murilo, 63), Zé Tiago, Bruno Tavares (Tavinho, 63), Ofosu (Assis, 63) e Heliardo.

(Suplentes: Tiago Pereira, Raí Ramos, Assis, Nuno Valente, Cerveira, Murilo, Pinheiro e Tavinho).

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Obiora (25), Heliardo (25), Nuno Campos (34), Batxi (38), Guima (58), Rego (87) e Wellington (89).

Assistência: Cerca de 700 espectadores.