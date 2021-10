Chaves vence Mirandela por 3-0 em jogo-treino apenas com golos na segunda parte

Redação com Lusa

Flavienses já foram eliminados da Taça de Portugal

O Desportivo de Chaves, da Liga Portugal Sabseg, venceu hoje o Mirandela, do Campeonato de Portugal, por 3-0, em jogo de preparação que só teve golos na segunda parte.

A formação orientada por Vítor Campelos, que ocupa o sexto lugar no segundo escalão, apenas decidiu o encontro na segunda metade, com o defesa Alexsandro a abrir o marcador, aos 56 minutos.

Depois, o lateral João Correia fez o 2-0, aos 69 minutos, e o atacante Paulinho fechou a contagem, aos 79 minutos.

O avançado Platiny desperdiçou ainda uma grande penalidade, aos 87 minutos, no encontro frente ao segundo classificado da série B do Campeonato de Portugal, que se disputou no Estádio Municipal Eng.º Branco Teixeira, em Chaves.

Já na quinta-feira, os flavienses, já eliminados da Taça de Portugal e sem competição este fim de semana, tinham derrotado, em casa, por 3-2, o Pedras Salgadas, também do terceiro escalão nacional, em jogo-treino frente à sua equipa satélite.

O Desportivo de Chaves defronta a 23 de outubro, às 14h00, o Casa Pia, terceiro classificado da Liga Portugal Sabseg, em encontro da nona jornada.