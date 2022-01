Chaves vence Feirense e prolonga boa fase na Liga SABSEG

Com o triunfo na 20.ª jornada, a equipa às ordens de Vítor Campelos ascende ao sexto lugar com 30 pontos, ainda com dois jogos em atraso por realizar.

O Chaves venceu este domingo o Feirense, por 3-1, e mantém a boa fase na II Liga, com cinco vitórias nas últimas sete partidas.

Com o triunfo na 20.ª jornada, a equipa às ordens de Vítor Campelos ascende ao sexto lugar com 30 pontos, mas ainda com dois jogos em atraso por realizar. Já o Feirense mantém-se com 36 pontos no segundo lugar, com os mesmos pontos, mas mais um jogo do que o Casa Pia.

Wellington, aos 43 minutos, Alexsandro, aos 56', e Adriano Castanheira, aos 87', fizeram os golos do Chaves, enquanto Ícaro marcou o golo de honra da formação de Santa Maria da Feira, aos 92'.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Chaves - Feirense, 3-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Wellington, 43 minutos.

2-0, Alexsandro, 56.

3-0, Adriano Castanheira, 87.

3-1, Ícaro, 90+2.

Equipas:

Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Alexsandro, Luís Rocha, Bruno Langa, Obiora, João Mendes (Guima, 85), Wellington (Adriano Castanheira, 79), João Teixeira (Kevin Pina, 85), Batxi (Juninho, 79) e Platiny (Patrick, 75).

(Suplentes: Ricardo Moura, Kevin Pina, Paulinho, Patrick, Juninho, Adriano Castanheira, Guima, Joel e Queirós).

Treinador: Vítor Campelos.

Feirense: Brígido, Diga, Cláudio Silva, Ícaro, Manu (Vargas, 46), Bruno (Tiago Dias, 46), Sidney Lima, Washington (André Rodrigues, 67), Fábio Espinho (Jardel, 67), Jorge Teixeira (Latyr, 46) e Steven.

(Suplentes: Igor, João Pinto, Vargas, Samuel Teles, Latyr, André Rodrigues, Jardel, Tiago Dias e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Teixeira (55), Luís Rocha (60), Fábio Espinho (60), Sidney Lima (65) e Cláudio Silva (80).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.