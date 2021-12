Chaves vence Farense e soma terceiro triunfo consecutivo na Liga SABSEG

Redação com Lusa

Na melhor fase da temporada, o conjunto de Trás-os-Montes soma agora 23 pontos e ocupa, à condição, o quinto lugar.

O Chaves venceu este sábado por 2-1 o Farense, com um resultado construído na primeira parte, e somou a terceira vitória consecutiva, em encontro da 15.ª jornada da II Liga.

Na melhor fase da temporada, o conjunto de Trás-os-Montes soma agora 23 pontos e ocupa, à condição, o quinto lugar, com os mesmos pontos que o Penafiel. A equipa de Faro mantém-se com 14 pontos, no 15.º lugar.

João Teixeira, aos 18 minutos, e Platiny, aos 25', fizeram os golos do Chaves, enquanto Robson, aos 92' reduziu para o Farense..

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Chaves - Farense, 2-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcador:

2-1, Robson, 90+2.

Equipas:

Chaves: Paulo Vítor, Nuno Campos, João Queirós, Luís Rocha, Bruno Langa, Nuno Coelho, Obiora (Kevin Pina, 77), Adriano Castanheira (Batxi, 60), Wellington (Paulinho, 90+1), João Teixeira (João Mendes, 46) e Platiny (Patrick, 60).

(Suplentes: Samu, Rúben Pereira, Kevin Pina, Nicolas, Paulinho, Patrick, Batxi, Pedro Ribeiro e João Mendes).

Treinador: Vítor Campelos.

Farense: Ricardo Velho, Miguel Bandarra (Taveira, 83), Cláudio Falcão, Robson, Mancha (Sylla, 83), Henrique, Bruno Paz (Loide Augusto, 46), Mica (Madi Queta, 66), Fabrício, Pedro Henrique e Baldé (Cristian, 35).

(Suplentes: Defendi, Gut, Madi Queta, Cristian, Loide Augusto, Lucca, Seruca, Taveira e Sylla).

Treinador: Fernando Pires.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miguel Bandarra (20), Nuno Campos (27), Bruno Langa (43), Luís Rocha (65) e Henrique (77).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.