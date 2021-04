Chaves vence Casa Pia e aproxima-se dos lugares de subida

Rocha e Roberto fizeram os golos da equipa de Vítor Campelos

O Chaves venceu esta terça-feira no terreno do Casa Pia, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada II Liga, e subiu ao quinto lugar da classificação, a dois pontos dos lugares de subida.

Com uma primeira parte de boa qualidade, a equipa treinada por Vítor Campelos esteve quase sempre no controlo do jogo em Pina Manique e colocou-se em vantagem aos 17 minutos, com um golo de Rocha. Dois minutos depois, aos 19, Roberto dobrou a vantagem transmontana e Camilo, aos 90+5, fez o 2-1 final.

Com este triunfo, os transmontanos sobem ao quinto lugar da classificação, com 46 pontos, a dois da Académica e do Feirense, que somam 48 e ocupam, respetivamente a quarta e terceira posição da tabela. Neste momento, os fogaceiros estão em posição de disputar o play-off de acesso à I Liga, mas a luta promete ser renhida até final. Já o Casa Pia, que com este desaire encerra um ciclo de cinco jogos sem perder, mantém-se no oitavo lugar, com 35 pontos.

Casa Pia - Chaves, 0-2

Jogo realizado no Estádio de Pina Manique, em Lisboa.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro)

Ao intervalo: 0-2

Marcadores: Rocha (17'), Roberto (19'), Camilo (90+5')

Ação disciplinar: cartão amarelo para Saviour Godwin (45+1), Sousa (82), Roberto (84), Guedes (87) e Wellington (90)

Casa Pia: Ricardo Batista; Sousa, Matheus Dantas, Kelechi John, Jefferson, Jota (Diego Medeiros, 64), Vítor Gonçalves, Vitó (Camilo, 80), Christian (Banjaqui, 68), Malik e Saviour Godwin

Treinador: Filipe Martins

Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Vasco Fernandes, Rocha, João Reis, Batxi (Bura, 85), Nuno Coelho, Benny (José Gomes, 84), Juninho (Wellington, 60), João Teixeira (Zé Tiago, 66) e Roberto (Guedes, 84)

Treinador: Vítor Campelos.