Chaves vence Académico de Viseu e sobe ao quarto lugar na Liga SABSEG

O Chaves venceu este sábado por 2-0 na visita ao Académico de Viseu, em jogo da 21.ª jornada da II Liga, em Aveiro, igualando o Feirense no quarto lugar.

Os transmontanos, que jogaram mais de uma hora em superioridade numérica, com a expulsão do defesa Vítor Bruno, com cartão vermelho direto, aos 26 minutos, por expulsão sobre Patrick, marcaram por Adriano, aos 57', e Wellington, aos 80'.

Com a vitória sobre o Académico de Viseu, o Chaves iguala o Feirense no quarto lugar da II Liga, com 36 pontos, enquanto os beirões permanecem no 14.º posto, com 23.

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro

Académico de Viseu-Chaves: 0-2

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

0-1, Adriano, 57 minutos.

0-2, Wellington, 80.

Equipas:

Académico de Viseu: Gril, Mesquita, Ricardo Machado, Igor, Vítor Bruno, Renteria (Filipe Cardoso, 85), Ericson (Famana Quizera, 88), Pana, Paul Ayongo (Romy Silva, 85), Yuri Araújo (Adílio, 62) e Daniel Nußbaumer (Pedro Monteiro, 37).

(Suplentes: Janota, Famana Quizera, Fernando Ferreira, André Claro, Filipe Cardoso, Romy Silva, João Vasco, Pedro Monteiro e Adílio)

Treinador: Pedro Ribeiro.

Chaves: Paulo Vítor, Campos, Alexsandro, Luís Rocha, Joel, Obiora (João Mendes, 78), Kevin Pina, Juninho (Batxi, 78), João Teixeira, Adriano (Wellington, 68) e Patrick (Jô, 67).

(Suplentes: Ricardo Moura, Batxi, João Mendes, Wellington, Guima, Queirós, João Correia e Jô)

Treinador: Vítor Campelos

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Patrick (40), João Teixeira (45), Mesquita (70) e Jô (87). Cartão vermelho direto para Vítor Bruno (26)

Assistência: cerca de 300 espectadores.