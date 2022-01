Chaves-Varzim reagendado para fevereiro

A Liga Portugal anunciou a nova data do jogo da 18ª jornada da Liga SABSEG

A Liga Portugal anunciou esta quinta-feira que o Chaves-Varzim, da 18ª jornada da Liga SABSEG, vai disputar-se a 2 de fevereiro. E não a 16 de janeiro, como previsto. O adiamento deve-se ao surto de covid que afeta a equipa poveira.

COMUNICADO

"Na sequência da determinação do Sr. Delegado de Saúde do ACES Póvoa de Varzim-Vila do Conde, Dr. António Monteiro, que determinou a "suspensão dos jogos no período de quarentena" pelo período de "7 dias a partir do último caso/data de último contacto com equipa", o duelo entre GD Chaves e Varzim SC, referente à 18.ª ronda da Liga Portugal SABSEG, previamente agendado para as 19H30 de domingo, 16 de janeiro, foi reagendado para o próximo dia 2 de fevereiro em horário a determinar. "