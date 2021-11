Chaves termina série de três particulares com vitória frente ao Montalegre

A equipa às ordens de Vítor Campelos já vencia ao intervalo por 2-0

O Chaves venceu este sábado por 4-0 o Montalegre, da Liga 3, no terceiro jogo de preparação no espaço de uma semana.

No encontro disputado no relvado principal do Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Chaves, a equipa às ordens de Vítor Campelos já vencia ao intervalo por 2-0.

Os golos foram apontados por Wellington, Patrick, Alexsandro e Castanheira.

A formação que ocupa o 11.º lugar do segundo escalão terminou uma semana com três jogos treino, após a derrota por 2-1 frente ao Moreirense, do principal escalão, e a goleada por 8-0 à sua equipa satélite, o Pedras Salgadas, do Campeonato de Portugal.

O vizinho Montalegre, orientado por José Manuel Viage, está no 9.º lugar da série A da Liga 3.