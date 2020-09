Chaves tem mais um jogador positivo

Há mais um jogador infetado com covid-19 no Chaves. Este é o resultado dos testes realizados esta terça-feira, sendo que este novo positivo junta-se aos outros dois casos que tinham sido registados antes do jogo com o Feirense.

Tentando tudo para que o trabalho da equipa possa decorrer o melhor possível e sem traumas, o grupo de trabalho tem-se equipado em balneários diferentes, treinando em pequenos grupos e procurando cumprir as normas estabelecidas neste momento de pandemia, estando agora isolados oito elementos: os cinco infetados (três jogadores e dois elementos da equipa técnica) mais Carlos Pinto e outros dois adjuntos, por serem contactos de alto risco.

A equipa contou, no treino desta terça-feira, com a ajuda de Nuno Dias, antigo guarda-redes do Chaves e que nas últimas épocas representou a extinta equipa satélite, onde acabou como treinador de guarda-redes, para cumprir o plano de trabalho.