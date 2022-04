Chaves sofre para bater Académica e continua a sonhar com a subida

Redação com Lusa

Flavienses ficaram reduzidos a dez desde os 35 minutos

O Chaves venceu este sábado por 3-2 a Académica, em encontro da 31ª jornada da Liga SABSEG, em que chegou aos três golos de vantagem, mas acabou a defender o resultado ao jogar praticamente uma hora em inferioridade numérica.

Até ao intervalo, os flavienses foram mais eficazes e venciam por 3-0, mas perderam João Queirós, por expulsão, aos 34 minutos, e viram a Académica reduzir por duas vezes no segundo tempo e reentrar no encontro.

A equipa de Trás-os-Montes segurou a vitória na 31.ª jornada e conquistou o quarto triunfo consecutivo, alcançando no segundo lugar o Rio Ave, que ainda não jogou, com 60 pontos e mantendo os dois pontos de diferença para o Casa Pia, que lidera provisoriamente.

Os estudantes, já despromovidos ao terceiro escalão, cometeram muitos erros na defensiva, mas no ataque desperdiçaram inúmeras ocasiões de golo que impediram de discutir o resultado. Toro (dois minutos) e João Carlos (28 e 39) falharam em boas situações de perigo.

Com mais pragmatismo no ataque, embora também com muito desperdício, o Chaves foi construindo um resultado confortável.

Logo aos cinco minutos, Wellington foi carregado na área e Batxi converteu a grande penalidade. Depois, aos 30 minutos, Wellington fez tudo sozinho e marcou o 13.º golo da época. Já aos 33 minutos, Patrick serviu Batxi na área para o 3-0.

A equipa de Coimbra dominou toda a segunda parte, utilizando a superioridade numérica em campo e conseguiu reentrar na discussão do jogo.

Toro conquistou uma grande penalidade aos 66 minutos, convertida por João Carlos, e aos 76 Jorge Fellipe reduziu de cabeça após um canto.

A equipa da casa teve de gerir o ritmo de jogo e defender até final e a melhor situação para o empate surgiu já aos 90+3, com Traquina a rematar perto da barra à entrada da área.