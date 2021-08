Chaves recupera no marcador e empata com o Leixões

Vítor Campelos acertou nas mexidas, ao lançar Adriano Castanheira

O Chaves recuperou de uma desvantagem no marcador, graças a um golo do recém entrado Platiny, e empatou 1-1 com o Leixões, na segunda jornada da II Liga SABSEG.

A equipa de Trás-os-Montes somou o segundo empate em dois jogos, enquanto o Leixões chegou aos quatro pontos, após o triunfo na jornada inaugural.

Apesar de ter a equipa desfalcada com quatro jogadores infetados com covid-19 e um em isolamento, e apenas com seis suplentes no banco, os transmontanos assumiram as despesas do encontro, mas foi o Leixões a abrir o marcador: João Amorim cruzou na direita e apanhou o guarda-redes Paulo Vítor desprevenido, com Sapara a cabecear ao segundo poste para a baliza deserta.

Vítor Campelos acertou nas mexidas, ao lançar Adriano Castanheira, que marcou de imediato um livre direto, e Platiny, que finalizou de cabeça na área.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves

Desportivo de Chaves - Leixões: 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Sapara, 28 minutos.

1-1, Platiny, 58.

Chaves: Paulo Vítor, Nuno Campos, Nuno Coelho, Alexsandro, Bruno Teles, Kevin Pina (Obiora, 65), João Teixeira, Wellington (Adriano Castanheira, 57), Batxi, Juninho (Pedro Ribeiro, 81) e Patrick (Platiny, 57).

(Suplentes: Samu, Bruno Langa, Pedro Ribeiro, Adriano Castanheira, Obiora e Platiny).

Treinador: Vítor Campelos.

Leixões: Beunardeau, João Amorim, Leo Bolgado, Gustavo França (Ricardo Teixeira, 65), Seck, Nduwarugira, Morim (Ben Hassan, 59), Fabinho (Diogo Leitão, 84), Sapara, Wendel (Luan Santos, 65) e Thalis (Kiki, 65).

(Suplentes: Stefanovic, Pastor, Diogo Leitão, George, Luisinho, Hassan, Kik, Ricardo Teixeira e Luan Santos).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kevin Pina (15), Nuno Coelho (30), Batxi (42), Morim (43), Seck (81), João Amorim (90) e Ricardo Teixeira (90+4).

Assistência: Cerca de 1 000 espectadores.