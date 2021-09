Chaves recupera de desvantagem de dois golos e bate FC Porto B

A formação de Trás-os-Montes somou a segunda vitória consecutiva em casa e o terceiro jogo a pontuar

O Chaves venceu o FC Porto B por 4-2, para a sexta jornada da II Liga SABSEG, graças a uma reviravolta no marcador, com bis de João Mendes e Adriano Castanheira, consumada na segunda parte.

A formação de Trás-os-Montes somou a segunda vitória consecutiva em casa e o terceiro jogo a pontuar, ocupando agora o sétimo lugar com nove pontos, os mesmos que o Covilhã, enquanto os azuis e brancos continuam com oito pontos, no 10.º lugar, a par do Leixões, que ainda não jogou.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves

Desportivo de Chaves - FC Porto B: 4-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Samba Koné, 20 minutos.

0-2, Gonçalo Borges, 39.

1-2, João Mendes, 52.

2-2, Adriano Castanheira, 55.

3-2, Adriano Castanheira, 65.

4-2, João Mendes, 78.

Chaves: Samu, João Correia, Alexsandro, Nuno Coelho, Bruno Teles, Obiora, João Mendes (Kevin Pina, 87), João Teixeira (Juninho, 68), Adriano Castanheira (Bruno Langa, 84), Batxi (Wellington, 69) e Platiny (Guima, 68).

(Suplentes: Paulo Vítor, Nuno Campos, Bruno Langa, Kevin Pina, Patrick, Luís Rocha, Juninho, Wellington e Guima).

Treinador: Vítor Campelos.

FC Porto B: Ricardo Silva, João Marcelo, Levi Faustino, Zé Pedro, João Mendes, Ndiaye, Samba Koné (Bernardo Folha, 70), Rodrigo Fernandes (Vasco Sousa, 70), Varela, Gonçalo Borges (Peglow, 85) e Namasa Loader.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Romain Correia, Vasco Sousa, Diogo Abreu, Peglow, Diogo Ressurreição, Wesley, Bernardo Folha e Leandro Borges).

Treinador: António Folha.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Levi Faustino (33), Platiny (45), Gonçalo Borges (83), Wellington (83) e Diogo Abreu (90+5).

Assistência: Cerca de 700 espetadores.